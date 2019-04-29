〈南部〉南市民進黨立委初選 1、4選區民調前衝刺

2019-04-29

〔記者王涵平、萬于甄／台南報導〕南市立委民進黨初選一、四選區將於今日起抽籤決定民調，各選將昨日掃街造勢全力衝刺。

第一選區包括現任立委葉宜津、前農委會副主委李退之、前市議員賴惠員與前副市長顏純左等四人，民調前的週休假期，除了夜市拜票，白天也持續以車隊掃街，提醒支持者要顧好電話，說出唯一支持。

葉宜津在新營夜市拜票，立委林俊憲、市議員劉米山、李宗翰也都到場助陣。

李退之除以文宣強調年輕沒包袱、認真肯做事，也訴求推動台日友好的努力。

顏純左也有市議員李宗翰、劉米山陪同掃街。

賴惠員同樣除了車隊大掃街，晚上也動員逗陣行造勢活動。

第四選區各參選人也把握最後衝刺機會掃街、催票，除現任市議員林宜瑾、蔡旺詮爭取，前民進黨中央副秘書長李俊毅更以特殊的方式打知名度。

林宜瑾雖擁有在地執政優勢，仍把握機會在新市、新化地區徒步掃街、拜票。

李俊毅有十六年國會經驗，近日掃街拜票時角色扮演成超人，成功吸引民眾目光；蔡旺詮雖為東區市議員，但以新人之姿跨區挑戰永康、新市及新化選區立委，力拚出線機會。

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