〈台北都會〉《北市》政策改名城市「類」博物館 專家:目標不清恐淪口號

2019-04-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲第一任期內推動五大城市博物館政策，強調要作為平台，深化台北城市文化，亦為去年柯文哲競選連任的政績宣傳重點，今年首度到議會施政報告，卻悄悄更名為「城市『類』博物館」，改口打造人文生活場域。文資團體批評，柯市府不斷變換名稱包裝既有政策，其實內涵空洞、不知所云；博物館學者認為，打開博物館的「跨界」概念很不錯，但範疇太廣易失焦，且市府至今無具體規劃和目標，只會變成一個口號。

市府︰強調無牆 打造人文生活場域

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，此案由文化局提案，將過去的「城市博物館」正名為「城市類博物館」，原自英文學術單字quasi-museum的概念，希望強調「無牆」、以社區生活為主的文化展示與實踐，讓民眾的生活更親近在城市中的文化概念。

但針對更名一事，台北文資環境守護聯盟成員郁良溎指出，「城市博物館」一詞在國際上，是指展示該城市的發展和歷史，例如日本的江戶東京博物館，而柯的政策在學理中應屬於生態博物館或社區博物館，從一開始柯的用法就很奇怪。

專家︰定義不清 舊東西誤套名詞

如今又變成「城市『類』博物館」，就定義而言，是指具有博物館能量，但沒有傳統博物館的嚴肅，像是名人故居、紀念堂、文化中心或古蹟等。郁良溎直言，由此可知，柯團隊自己都沒有釐清定義，原本是想包裝既有的東西，把郝市府的城博政策轉過來，卻套了不適當的類型名稱，尤其各「城市『類』博物館」中，還包含許多傳統定義上的博物館，例如北投溫博、公館自來水博物館、艋舺剝皮寮鄉土館、台灣新文化運動館等。

郁良溎指出，柯借用這名稱，好像搞了一個全新的東西，但其實是名詞誤用；「不知道脈絡的人耳目一新，以為是很進步的政策」，事實上深究每一個園區的內涵，或整體政策的綱領、目標，就會發現很空洞，不知所云。

學者︰跨界不錯 但範圍太廣恐失焦

前國立歷史博物館長、佛光大學講座教授張譽騰表示，五大城市博物館有點類似把文化資產集結，用一個博物館的名義來涵蓋，這個做法是打開既有的博物館，把觸角擴充到周邊居民，換言之，博物館「跨界」了，這樣很好，這點他是贊成的。

但他話鋒一轉指出，「很好」之餘，這個博物館的經營什麼都要，就會失焦找不到重點。他舉例法國曾有許多生態博物館後來倒閉，就是因為嘗試做太多傳統博物館之外的事情，結果經費變多、範疇變廣，做一半就忘了自己要幹什麼。「回過頭來看台北市政府這五大城市博物館就有這浪漫的傾向，」張譽騰說，「人浪漫一點很好啊」，但太過浪漫就會讓人質疑「做不做得到」。

張譽騰強調，這五大博物館的焦點是什麼，應該釐清優先順序，列舉具體的多年期經營目標、預算、人事員額等，讓它變成一個可以實現的目標，而不是空懸的理想，這樣只會變成一個口號。

議員︰更大的帽子包裝 譁眾取寵

對於柯市府將政策更名，市議員游淑慧直言，「這就是虛應故事做文章」，市長應有guts說：「我們現在要做的就是推廣城市文化」，並且要有階段性的目標，而不是掛羊頭賣狗肉虛應故事，打腫臉充胖子。

市議員簡舒培表示，把別人發想的東西拿來落實，當作個人政績，這本來就是市長可以做的，重點在於應該要給予新的生命，去做更深入的討論，若只是用一個更大的帽子包裝，看不出任何新意，就是譁眾取寵。

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