〈北部〉宜蘭縣83歲曾林秀惠 獲雙重模範母親

2019-04-29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所昨天舉辦模範母親表揚，有曾林秀惠等二十五人獲獎。

蘇澳鎮模範母親表揚大會在綺麗珊瑚觀光工廠蝴蝶館舉行，獲獎人在家屬陪同下，盛裝出席活動，鎮長李明哲、鎮代會主席歐進義、立委陳歐珀等人，祝賀她們母親節快樂。

李明哲說，蘇澳鎮今年的二十五位模範母親，每人兼備傳統與現代美德，盛讚母愛是世界上最溫柔的力量；文化國中直笛團及維風弦樂團到場表演，歌頌母親的偉大。

身兼父職 養育五名子女

八十三歲的曾林秀惠，不僅獲選蘇澳鎮模範母親，也報請縣府表揚，成了宜蘭縣模範母親，獲得雙重殊榮，她出身新北市貢寮區，十九歲那年經由媒妁之言，嫁到宜蘭當蘇澳媳婦，婚後育有三男兩女，一九八六年丈夫病逝後身兼父職，獨自扛起家計，在她的教導下，子女在社會上都有不錯的表現。

熱心公益 當了30多年鄰長

蘇澳鎮公所表示，曾林秀惠當了三十多年鄰長，二○○七年獲頒績優鄰長，常出錢出力幫助弱勢不求回報，至今仍保持樂觀正面心境，足為社會典範。

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