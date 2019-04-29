〈北部〉宜蘭縣林燈文學獎 鍾庭恩新詩蟬聯第一

2019-04-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭秋冬時常下雨，國立蘭陽女中二年級學生鍾庭恩，將多雨的宜蘭當成創作題材，以一首新詩「晴朗的今天適合思考」，描寫久違晴天的感受，獲得今年林燈文學獎高中組首獎。

描寫雨後久違晴天

林燈文學獎分成國中、高中組，作品有新詩、小品文兩大類，昨在蘭女舉辦頒獎典禮，共五十人獲獎；鍾庭恩去年在首屆林燈文學獎新詩項目摘下首獎，今年蟬聯第一名，評審認為，她的詩文描寫彷彿夢境，把日常和想像世界交結在一起，充滿生活朝氣與浪漫。

充滿生活朝氣與浪漫

鍾庭恩說，宜蘭去年冬天連下一個月的雨，她每天上學被淋成落湯雞，直到某天突然天空放晴，靈感突然湧出，才創作這首詩，「如果昨日的街燈熄滅黑色的雨，月暈翻譯了夢境的細節，流星劃出時間縫線，摩擦，破曉的天色，窗外有新生的美麗…」。

鍾庭恩說，她高一才踏入文學創作，很喜歡寫詩、小品文舒緩課業壓力，在多雨的宜蘭，雨後放晴的日子最適合思考、創作，能夠得獎代表一種肯定，覺得很高興。

昨天除頒發文學獎項，主辦單位另頒給宜蘭縣六十名高中職學生獎助學金，像是蘭女學生陳郁亭三年都有領獎，順利錄取台大外文系，另一名受獎人蘇澳海事鄭翠玄來自越南，來台初期不懂中文，不到一年時間，就奪下宜蘭縣高職三級會計檢定第一名，讓人刮目相看。

林燈基金會成立卅年，迄今發出超過一千三百六十萬元獎助學金，基金會表示，每名獲獎者背後都有洋蔥，希望他們優異表現成為楷模典範，延續正向力量。

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