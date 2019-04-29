〈中部〉溪口柴林腳老人食堂 種地瓜自食其力

2019-04-29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位在嘉義縣溪口鄉柴林腳村的柴林腳教育基金會是一個在地溫馨補給站，基金會開辦的老人食堂，是國內罕見週一至週五每天供應午、晚兩餐的食堂，因為開銷龐大，基金會租地種植紫地瓜、稻米與花生販售，希望自助人助，再靠老天爺幫助慶豐收。

柴林腳教育基金會長期投入關懷社區長者、學童安親輔導，其中，老人食堂於二○一四年開辦，原本規模設定在三十人以下，因社區長者參與熱烈，翌年增加至四十幾人，為避免斷炊，雇用一位廚師與兩位助理專責料理，目前午餐因要供應崙尾、溪口獨居老人，數量約一百二十人份，晚餐供應柴林腳當地約六十位長者。

收費不符成本 種農作自產自銷

基金會執行長王崑成表示，柴林腳長者一天兩餐收費五十元，但成本超過一百元，短絀部分除募款外，也希望能自食其力，因而投入紫地瓜、稻米與花生自產自銷，其中，最受歡迎的紫地瓜，引進日本的品種，富含青花素，對身體保健有好處，且口感綿密，販售所得為基金費主要自有財源。

紫地瓜收成 消費者回購率很高

王崑成說，基金會紫地瓜一箱五台斤賣四百元，略低於市場行情，且品質有保證，消費者反應不錯，回購率很高。

紫地瓜田面積約兩分地，年平均收成約四千台斤，銷售一千七百五十台斤，昨天基金會雇工採收，感謝老天爺幫忙，是個豐收年，不過，田間老鼠早就前來「嚐鮮」，且專挑碩大的地瓜，由於地瓜被咬，賣相不佳，加上其它瑕疵品，真正可裝箱販售量數約只有三分之一。

昨完成採收後，還要進行整理分類，基金會將把次級品打成紫地瓜泥送給溪口鄉各國小製成西米露甜品，或送給溪口國中、協同中學學生做地瓜餅，至於小顆的紫地瓜則給客人試吃，不浪費食物。

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