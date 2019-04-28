〈台北都會〉《新北》中角灣淨灘 700人清5噸垃圾

2019-04-28

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府昨天起在沿海九個行政區舉辦春季淨灘活動，其中在金山區中角灣的淨灘約有七百人參加，共清出四．五噸垃圾及半噸重的資源回收物；另外，近日北海岸出現大量銅藻及海漂垃圾流進漁港，影響漁船進出作業，市府持續派員清理，已清出十多噸廢棄物。

北海岸海漂垃圾 再清10多噸

新北市環保局副局長張旭彰表示，去年台灣國際淨灘行動統計，海洋廢棄物前三名是寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管，都是無法自然分解的一次性塑膠製品，呼籲民眾到海邊遊憩的時候，帶走垃圾並減少使用一次性塑膠產品；台灣海龜保育協會常務監事謝文宜也說，從二○一六年至今，台灣北部海域共收容六十二隻海龜，被魚鉤、魚網、吸管等傷害者高達八成，還有二隻海龜誤食人造物而死亡。

張旭彰說，持續推動「民間企業認養海岸維護」計畫，截至今年三月已認養十．五公里長的海岸線，期待更多單位認養海岸，詳情到環保署「海岸淨灘認養系統」及「全國揪團認養淨灘臉書粉絲團」網站查詢。

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