〈中部〉462人簽預立醫療 嘉市占全國1/5

2019-04-28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市衛生局按「病人自主權利法」，結合陽明醫院、嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院及天主教聖馬爾定醫院，推廣民眾簽署「預立醫療決定」，以預先決定在處於植物人、不可逆轉的永久昏迷等狀況時，接受或拒絕延長生命的醫療措施，二月迄今完成簽署四百六十二份，在全國累計二千五百多份中，嘉市占近五分之一。

到醫院諮商 費用約3000元

陽明醫院院長謝景祥表示，多數民眾都不想成為植物人，簽署預立醫療決定，可以自主決定是否進行插管維持呼吸、人工流體餵養等醫療措施以延長生命，不過，到醫院諮商費用約三千元，對經濟弱勢民眾不公平，建議衛生福利部將諮商費用納入健保給付，增進民眾簽署意願。

陽明600個免費名額 剩160個

謝說，陽明醫院提供六百個免費諮商名額，已完成諮商並簽署四百四十份，剩餘一百六十個名額，該院還受衛福部委託，培訓九間診所的醫師、護理師，下半年加入提供預立醫療決定的諮商行列。

市長黃敏惠等人 響應簽署

嘉義市長黃敏惠、陽明大學校長郭旭崧、中正大學國際事務長許華孚、嘉義市醫師公會理事長趙善楷等人，昨天響應簽署預立醫療決定，用行動支持病人自主權利法。

郭旭崧表示，在校教導學生「醫學倫理」，當中就有討論生命善終議題，尤其台灣患者臥床的比例跟時間都比北歐國家長，對病人及照顧的家屬來說是沉重的負擔，預立醫療決定可讓人決定如何走得尊嚴、自然，由於謝景祥是他的大學同學，特地到嘉市簽署表達支持。

許華孚談及俗話說「久病無孝子」，如果自己可先與父母、子女討論並做成決定，日後可減少本身受苦，也能減輕家屬負擔，他與太太都很認同預立醫療決定的理念，已經簽署。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/