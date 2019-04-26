〈北部〉宜蘭民進黨立委初選 陳歐珀出線

2019-04-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣民進黨立委初選，前晚辦理電話民調，昨天中午公布結果，現任立委陳歐珀民調成績三十一．二三％，前副縣長黃適超二十五．０一％，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財八．五一％，由尋求連任的陳歐珀出線。

民調31.23％ 贏黃適超、黃建財

陳歐珀說過選縣長就不選立委，黃建財曾在競選宜蘭縣黨部主委公報表明，主委任內不參與公職選舉，兩人誠信遭到質疑，另外，黃適超妻子蔡金惠才當選議員，他又選立委，地方上也有雜音。

委託3家民調公司 均陳歐珀勝出

昨天公布的這份初選民調，無明確人選比率高達三十五．二五%，超過陳歐珀的三十一．二三％，不過，民進黨中央黨部委託的精湛、公信力及趨勢三家民調公司做出的結果，均由陳歐珀勝出。

談到民調結果，陳歐珀說，感謝宜蘭鄉親的肯定，對黃適超、黃建財，表達高度肯定，他指宜蘭是台灣的民主聖地，希望繼續攜手守護台灣、顧好宜蘭。

談到國民黨不斷以「立委七年、建設空空」質疑，陳歐珀表示，政績是檢驗政治人物的標準，過去七年他全力打拚已有成效，譬如陽大醫院二期擴建計畫，明年開始執行，宜蘭鐵路高架化有很大進展，日後會一一向鄉親報告，他為宜蘭做了哪些事情。

敗選的黃適超展現君子風度，他感謝鄉親支持，尊重民調結果，祝福勝選的陳歐珀，能打贏後續選戰；記者致電黃建財，因電話未接，無法得知他的回應。

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