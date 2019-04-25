〈台北都會〉柯五月赴日觀光論壇 謝長廷否認「拜託說」

2019-04-25

〔記者沈佩瑤、駐日特派員林翠儀／連線報導〕台北市長柯文哲上半年行程滿檔，先後出訪以色列、美國，六月將赴上海出席台北、上海雙城論壇。台北市政府幕僚昨證實，柯五月底將再安排日本參訪行程，並指是應駐日代表謝長廷之邀，參加台日觀光高峰論壇；柯還說「是被拜託的」。謝昨受訪卻說，「我就任代表時就邀請了，六都市長他（柯）來最少」；間接否認柯的「拜託說」。

為大選鋪路？ 柯︰是被拜託的

由於外界可能將柯文哲訪日解讀為綠白合作，謝長廷也在臉書澄清，他代表台灣，不是代表政黨，縣市首長來訪都很歡迎，也都會服務，不分黨派；他就任駐日工作後，曾多次建議柯來日本看看，這次可以實現，相當高興。

綠白合作？ 謝︰不是代表政黨

台日觀光高峰論壇二○○八年於台北市首辦，隨後由台日兩國輪流舉辦，是兩國觀光界一年一度的盛事。二○一七年在香川縣，台日共有兩百多人與會，時任台中市長林佳龍為宣傳台灣花博，是唯一參加的六都市長。

台日觀光高峰論壇 兩國輪流舉辦

駐日台灣觀光協會表示，本屆論壇也由國內統一發給各縣市政府邀請函，目前還在陸續報名中，還沒有進行最後統計。今年已經確定參加的為桃園市，原本預定由市長鄭文燦親自領軍，但因另有公務，改派副市長代表出席。

由於二○二○總統大選前，柯文哲將完成走訪美日中，被解讀為大選鋪路。柯昨下午被媒體問及此事，苦笑說「是被拜託的」、「我過去幾年也是固定每年出去兩次啊！」媒體提醒，柯目前已去過以色列和美國，再去日本就超過三次；柯沉吟幾秒後說，「以色列也是被硬拜託去的啊！」

據了解，柯文哲將出席五月廿三日、廿四日在日本富山市舉行的台日觀光高峰論壇。市府幕僚表示，行程仍在規劃中，實際出訪行程、天數等，還要再確認。

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