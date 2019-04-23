〈南部〉屏東闢兒童遊戲設施 先聽兒童意見

2019-04-23

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府為落實聯合國「兒童權利公約」之精神，未來各公園新闢兒童遊戲設施前，可邀請兒童行使「表意權」，以滿足兒童的真正需求。

「兒童權利公約」主張，兒童和成年人享有相同的基本人權，包括自由表達意見、信念等權利。

屏東縣政府修訂「屏東縣公園管理自治條例」，增列「公園內新闢兒童遊戲場設施，得邀請社區兒童行使表意權，並由其家長給予適當之協助，以符合實際需求 」，相關條文已於日前公告實施，亦即屏東縣境內的公園要新闢或更新兒童遊戲場設施，社區兒童可以自主表達意見。

屏市和平公園 首處融入兒童表意權個案

縣府工務處表示，近來民間社團越來越重視各公園的兒童遊戲場設施，質疑各地的設施千篇一律如「罐頭遊戲場」，將「兒童表意權」納入法規，可打造真正符合社區兒童需求的公園，雖然事前設計規畫可能要花費更多時間，總比事後遭致批評、變更設計來得有效率。

目前正在施工的屏東市和平公園兒童遊戲場，工程預算兩千八百萬元，是屏東縣第一個融入「兒童表意權」的個案，事前廣邀社區兒童及家長參與兩次公聽會，參觀、試玩各公園的設施後，再由兒童以彩色筆、繪本畫出心目中的遊戲場，由設計師擷取兒童的理念元素，打造社區親子最理想的遊戲場，預計五月中旬完工。

永大共融公園試營運收集意見 修正缺失

斥資三千三百萬元、四月初啟用的屏東市永大共融公園，在規劃設計前雖未邀請社區兒童表達意見，但經由四天試營運的意見收集，也將逐漸修正遊戲場的缺失。

工務處強調，只要預算與時程許可，未來公園改造均會融入「兒童表意權」，也會鼓勵鄉鎮市公所跟進。

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