〈中部〉「朝天宮迎媽祖」今登場 藝閣先亮相

2019-04-23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕被列為國家重要民俗的北港「朝天宮迎媽祖」今天起盛大登場，真人藝閣昨先亮相，台、日大師獻藝現場作畫，結合布袋戲、打擊樂，讓今年北港迎媽祖更有看頭。

北港朝天宮迎媽祖將在農曆三月十九、二十日盛大登場，雲林縣政府邀請縣內十五位藝師及大專院校學生，打造一台兼具傳統工藝精緻性、結合布袋戲與南北管、打擊樂的創意藝閣，昨天亮相。

藝閣娃娃車 超吸睛

工藝師吳登興為七個月大的兒子打造一輛獨一無二、全國最小的藝閣娃娃車，成為全場焦點；北港農工學生則推出幸福藝閣花車，由該校學生參與遊行並宣導反毒，氣氛熱絡。

日本弘前市睡魔花燈車今年首度參與媽祖遶境，該市觀光振興部代表小笠原潤及花燈車製作藝師三浦吞龍到場與縣內藝師交流，獲文化部指定為「傳統建築彩繪」人間國寶的洪平順與三浦吞龍互相切磋，兩人精湛的彩繪功力，讓人驚豔。

北港老塗師白鶴陣昨表演暖場，結合布袋戲、打擊樂的古笨港進士黃登瀛藝閣車隨後亮相，遶境時真雲林閣掌中劇團、太日樂集都將隨車演出，精彩可期。

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