〈中部〉嘉市聯外橋 華興新橋6月通車

2019-04-23

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕防汛期來臨，嘉義市七座聯外橋梁中，連接嘉義市及嘉縣民雄的「華興橋」改建工程開始拆舊橋，預計一個月拆畢，新橋則預定六月正式通車；連接嘉義市湖子內區段徵收和嘉縣水上鄉的「永欽一號橋」維修補強工程，昨起採「半半施工法」，實施車道縮減，預計六月完工，用路人行經減速慢行。

舊橋開拆 新橋增3米寬人行道

華興橋改建工程由營建署南區工程處辦理規劃設計，可同時解決交通壅塞與牛稠溪淹水問題，有民眾反映，新、舊橋面寬度皆廿公尺，舊橋有四線汽車道及二線機車道，新橋為二線汽車道及二線機車道，上橋後機車道路幅縮減，易生擁擠，建議舊橋橋墩保留不必拆。

對此，營建署南工處嘉義工務所主任黃承傑說，華興橋頭尾的文化路為一線汽車道及一線機車道，新橋截彎取直，提升梁底高度至二‧九二公尺，如設計四線汽車道，汽車下坡匯流易生危險，新橋新增三公尺寬人行道，讓自行車與行人通行。

又，華興橋新橋採取「五跨大跨度預力箱型梁橋」施作，橋墩由六墩減至四墩，減少通洪斷面阻礙面積，在大雨來襲時可有效排水，如果保留舊橋橋墩，將會阻礙水流，因而將舊橋橋墩拆除。

永欽一號橋維修 車道縮減

華興橋橫越牛稠溪，交通流量大，是僅次於台一線的要道；永欽一號橋劃設二線快車道及二線慢車道，正進行更換橋面伸縮縫工程，封閉南下車道，北上車道則雙向通行。

嘉市府工務處表示，市府辦理東義路與「盧山橋」改建工程，規劃將南側東義路引道提高路面高程，拓寬為廿公尺，盧山橋前急彎線型截彎取直，提高橋面高程，長度改建至二百公尺，總經費七‧五億元，預計十月發包施工，工期二年。

另，「軍輝橋」車流量大，歷年多次擴建，有「老背少」、「三代同堂」情形，由於長期河床沖刷，第一代橋橋基裸露嚴重，過去施作保護設施，經公路總局評估規劃改建，預計明年八月完成設計。

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