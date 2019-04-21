〈台北都會〉《街廓5成住戶同意》北市師大商圈非法餐廳 有條件就地合法

2019-04-21

〔記者林家宇／台北報導〕台北市著名的師大夜市，在前市長郝龍斌時期，當地住戶抗議商圈過度發展，影響居住品質，市府祭出罰單，非法餐廳紛紛關門。台北市長柯文哲第一任期未有積極作為，商圈八年來逐漸沒落。為求振興，台北市都市發展局日前提出有條件放寬方案，位於住宅區的一樓和地下一樓餐廳，只要臨接五公尺以上道路，並取得該街廓五十％以上住戶同意，即可申請就地合法。

臨接5公尺以上道路可申請

依照「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，「住三區」內的商家須臨接六公尺寬道路，餐飲業更須臨接八公尺以上道路。但師大商圈除了師大路寬十五公尺、師大路一○五巷與泰順街六十巷達九公尺外，其他巷弄多為六公尺以下，使得不少餐飲業無法申請合法，在居民抗議餐廳帶來的油煙、垃圾、噪音等污染後，餐廳紛紛關門。

柯4年多來沒作為 商圈沒落

前市長郝龍斌任內面對居民抗爭，強硬開罰，引來業者反彈；台北市長柯文哲於第一次競選期間，承諾當選後要在三個月內取得居民與商家平衡的解決方案，但四年多來沒有作為，導致商圈逐漸沒落。

對此，都發局解釋，柯市長剛上任時，商圈代表有找市長反映師大商圈的問題，但市府站哪邊都有爭議，都發局也向商圈代表表示須和居民取得共識，但遲未取得共識。

第三種住宅區變更為「住三（特）」

根據都發局提出的有條件放寬版本，將師大商圈八公尺以下、五公尺以上街道，北到泰順街卅八巷，南至師大路一三五巷區域，從第三種住宅區變更為「住三（特）」，店家只要能夠取得街廓內五十％住戶同意書，即可申請就地合法，但僅限地面一樓與地下一樓。

都發局版本 專案小組委員同意

台北市都市計畫委員會第一次專案小組會議日前討論此案，小組召集人、地政局長張治祥表示，專案小組委員皆同意都發局提出的版本，會後直送大會討論，經大會討論通過後，即可公告施行。

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