〈北部〉國家級生醫中心落腳青埔 桃市府、交大合作

2019-04-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府繼與清華大學合作於桃園航空城推動設置醫學中心級的「清華醫院」後，市長鄭文燦昨與交通大學校長張懋中在市府會議室簽訂「桃園市教育研發暨醫療園區合作意向書」，雙方將在機場捷運A19桃園體育園區站旁的文教用地，以共同推動教育、研發、生醫及管理為目標，打造國家級智慧生醫教學與研究中心，並設立兼具教學研究功能的國際醫療醫院。

選址機捷體育園區站旁

鄭文燦說，桃園推動軟硬體結合做IOT（物聯網）產業，現在要進一步提升為AIOT（人工智慧加物聯網），讓台灣產業找到下一步的利基，張懋中曾提到，台灣有兩項技能帶不走，一是電子、二是醫療，若能結合就是強強相加。鄭文燦也笑說，雖然曾有兩校同時爭取與陽明大學併校，但陽明選擇和交大合作，因此交大將會成為有醫學院的大學，在國際排名也會大幅提升。

鄭文燦表示，青埔離國際機場很近，有高鐵、捷運也有交流道，位處交通樞紐，適合成為研發中心的聚落，桃園推動「亞洲．矽谷」計畫，正好將A19站旁的國小預定地，變更為文教用地，此處占地二．七公頃，用途廣泛，可以設置大學、研發中心，也能附設醫院，將來透過與交大的合作，將醫學、研發及教育三者結合，可發展智慧生醫的服務、創新以及人才的培育。

平衡南北區域醫療資源

鄭文燦指出，目前桃園市醫療資源分配不均，北桃園的林口長庚擁有六千餘床，但南桃園依人口比例算，足足少了一千八百床的醫療資源，從青埔到航空城範圍，沒有任何一家醫院，的確有需求，因此擇定在適合發展研發聚落的青埔，提供土地給交大，設置智慧、生醫、教育、研發及醫療的園區。他並強調，合作意向書在交大與陽明合校後不會改變。

市府教育局表示，昨天簽署意向書是建立溝通平台，日後會持續針對經費、期程等進行討論。

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