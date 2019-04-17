〈中部〉違停自動偵測取締 嘉市中山路9月上路

2019-04-17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕民眾在嘉義市開車、騎車注意了！嘉義市政府推動智慧科技執法，將在中山路（嘉義火車站至中央噴水圓環路段）交通頻繁熱點，裝置四組專用錄影設備，自動偵測佔用公車站區停車空間、併排、三排等違停行為，警示駕駛人儘速駛離，如違停超過三分鐘，系統會自動將影像存檔，移由警方告發開罰，預定九月實施。

錄影辨識車牌 違停會先示警

嘉市議會臨時會聯審會議昨審竣市府交通處所提追加預算「運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫案」，此經費由交通部補助二百九十九萬餘元，市府自籌五十二萬餘元，全案可望在十九日三讀通過。

4組專用設備預算 議會審議

交通處長鄭君健說，智慧科技執法目的為運用科技減輕警力負擔，維護交通順暢與安全，實施後，站前公車停車空間只要車輛停靠就開始錄影，並進行車牌辨識，如果不是公車，就會以燈光、語音示警，預期將能減少中山路因併排、三排違停而造成交通事故。

「中山路已裝很多監視器，還要加掛科技執法設備，形同浪費。」議員蔡文旭、蔡永泉認為，市府這樣做令人質疑是為了開罰單，不夠人性化；議員鄭光宏、戴寧、傅大偉則認同此舉可改善交通，建議由原先規劃的嘉義火車站至民生北路段，延伸至中央噴水圓環；議員孫貫志說，啟用後，應有三個月宣導期，不要馬上開罰。

交通處交通工程科長賴義龍表示，若預算通過，最快九月上路，四組錄影偵測設備確切裝設位置，會要求廠商參考桃園市、台中市作法。

交通大執法 首波取締逾千件

另外，市警局統計今年至今，A1類交通事故死亡六件，較去年同期增加三件，為提升交安，針對忠孝路、文化路、中山路等易肇事路段展開交通大執法，首波十二日至十四日共取締一千零卅二件，違規前三名為機車未依兩段式左轉三百三十一件、闖紅燈一百八十五件、未戴安全帽一百七十九件，廿一至卅日其中三天將進行第二波強力執法。

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