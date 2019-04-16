〈南部〉台南75萬面門牌更新 2024年達陣

2019-04-16

〔記者劉婉君、萬于甄／台南報導〕台南縣、市合併之後，現有門牌的樣式、顏色、尺寸等版本不一，市府從去年一月開始，逐年編列預算汰換新門牌，除了首年五萬面之外，將以每年十一萬面的速度，完成全市約七十五萬六千面門牌的更新，同時也會一併清理不同時期的舊門牌，這也是南市首度全面性汰換新門牌。

民政局戶政科長張森穆表示，原台南縣、市過去均曾更換數次門牌版本，但均只有針對道路門牌整編部分進行更換，導致門牌格式不一，有的家戶更同時掛有兩、三種不同時期版本的門牌，隨著風吹日曬，夜間辨識不易，加上原台南市門牌上並未註明行政區，以東區的中華東路和永康區的中華路為例，不熟悉地形的民眾常會不知該怎麼走，因此於去年七月底開始全面汰換門牌。

重要道路優先 龍崎、左鎮完成汰換

由於全市門牌總數超過七十五萬面，無法一次更換，民政局結合卅七區戶政事務所，依各區門牌比例同步汰換，以重要道路為優先，龍崎及左鎮因門牌數較少，已全面完成汰換。今年作業將自本月底起，計畫再汰換十一萬面，未來以每年十一萬面的速度，逐年進行，預計二○二四年全部完成。

版面加大、反光設計 晚上清楚辨識

張森穆指出，新式門牌為了方便民眾在白天、晚上都能清楚尋址，參酌道路指示牌，有反光設計，版面也加大，使得遠距離及夜間燈光投射更可清楚辨識。張貼新門牌時，會事先知會區公所、當地里長及派出所，以免民眾疑慮，舊式門牌也會一併清除。

部分新門牌損壞 將回收重製張貼

不過，新門牌亮相沒多久，近期卻傳出門牌龜裂等「落漆」情況，不禁讓人質疑品質，住戶也怕門牌龜裂會難以識別，郵差送信時會受影響。永康戶政事務所指出，轄內永康區迄今更換一萬面門牌，初步清查至少有兩百面門牌損壞，而新市區汰換八百六十二面，也有十五面出現龜裂。

張森穆指出，經與廠商現勘，龜裂部分為最外層的保護膜，初步推判可能是污損擦拭時誤傷，已要求廠商回收重製張貼，並請各戶政事務所全面清查，今年即將張貼的新門牌，也會要求廠商加強檢視。

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