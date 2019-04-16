〈中部〉荔枝椿象入侵 台中市烏日區自強公園淪陷

2019-04-16

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區民眾到自強公園樹下乘涼時，發現樹上噴下水滴，原以為是下雨，抬頭仔細一看才發現是荔枝椿象噴出具腐蝕性的臭液，嚇得趕緊沖水、不敢靠近，因這是烏日公園首次有民眾通報荔枝椿象，市議員吳瓊華獲報到場察看，憂心荔枝椿象蔓延到全區公園，要求市府儘速防治。

烏日區九德里陳姓婦人表示，里內自強公園平時不論早上還是傍晚，都有許多民眾到公園樹下乘涼、聊天，但上週有民眾在無患子樹下乘涼時，忽然感覺手臂被水滴噴到，原以為是下雨，抬頭一看才發現樹梢上滿是荔枝椿象，嚇得趕緊用清水沖掉臭液。

陳姓民眾表示，大家後來仔細一看，才發現公園裡兩棵無患子樹上都布滿荔枝椿象，嚇得不敢靠近樹下，並有熱心民眾在椅子上包覆塑膠套，並貼上告示提醒大家不要靠近。

吳瓊華表示，荔枝椿象危害台中荔枝、龍眼果樹超過兩年，農業局已針對果樹防治，但烏日並非荔枝、龍眼產區，沒想到公園也被荔枝椿象攻陷，因繁衍速度快，擔心烏日公園全淪陷，要求區公所趕緊清查、防治。

烏日區公所表示，本週就會派人修剪自強公園遭寄生的無患子樹枝，並進行噴藥，也會清查公園容易寄生的樹種，避免荔枝椿象蔓延，危及民眾安全。

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