〈北部〉43項挑戰 桃園青年體驗學習園區開幕

2019-04-15

〔記者李容萍／新屋報導〕位於新屋區永安漁港旁的「桃園青年體驗學習園區」昨天開幕，即起至六月十三日前開放免費入園。市長鄭文燦出席開幕儀式種下象徵勇氣、自信和快樂的樹苗，並擔任園區一日教官，介紹園區活動設施，也帶領清華、新屋、觀音三所高中學生勇闖好玩又刺激的體驗設施，歡迎青年朋友或機關團體企業組隊，前來挑戰精彩刺激的極限活動。

高低空體驗、安全弓箭 好玩又刺激

鄭文燦表示，桃園青年體驗學習園區的基地原規劃作為藝術家駐村場所，桃園升格後，結合永安漁港特色重新規劃，決定設為青年體驗學習園區，採ＲＯＴ（增建─營運─移轉）方式經營，園區戶外設有北台灣最多四十三項符合ＡＣＣＴ（美國挑戰課程技術協會國際認證）的高低空體驗、自我確保設施，使用符合ＣＥ（歐洲合格認證）或同等級經認證的安全裝備。

園區還有ＣＳ安全弓箭、風雨操場、遊憩場、真人版手足球等多種類型戶外設施，室內區域提供多功能會議廳、學習教室及住宿房間，可在園區內舉辦校外教學、畢業旅行、研習會議及員工旅遊等，提供露營基地、課程住宿等完善設施，讓學校機關和企業團體參與者，結合休閒與專業訓練，增強團體凝聚力及向心力。

未來規劃結合自然生態旅遊多元玩法

鄭文燦說，桃園青年體驗學習園區鄰近永安漁港，除了園區內各項體驗設施，未來會規劃結合自然生態旅遊的多元玩法，讓遊客同步體驗牽罟、一支釣等客家漁業文化、藻礁生態、南岸綠色隧道的自行車慢遊及後湖溪泛舟等活動。他並預告今年的「桃園農業博覽會」九月登場後，明年要將新屋農博基地規劃轉型為舉辦露營、音樂會和展覽的多元活動基地，落實永續發展；市府觀光旅遊局也正研議於羅浮營地規劃高空滑索設施的可行性，打造另一個設施體驗新亮點。

6/13日前免費入園 收費設施須另預約

青年事務局長顏蔚慈表示，青年體驗學習園區有免費遊憩設施及收費體驗設施，入園門票全票一百廿元、持市民卡特價九十六元（門票費可抵園區的餐飲等消費八十元），新屋區民均免費入園，一般民眾即起至六月十三日前開放免費入園，可免費使用親子九宮格、賞鯨船等十一項低空設施，其他收費設施如高低空探索、露營、人體手足球、ＣＳ安全弓箭等均須至園區臉書專頁預約報名。

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