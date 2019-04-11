〈南部〉西瓜進入產季 警組護瓜聯盟

2019-04-11

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲頂洲、紅茄萣種植的西瓜進入產季，學甲區公所將在廿日舉辦學甲西瓜節行銷，學甲警分局並和當地巡守隊、瓜農組成「頂洲護瓜聯盟」，加強巡護瓜田。

為保護農民財產、確保農作物收成，學甲警分局目前在學甲頂洲執行「護瓜專案」、在將軍蘆筍田執行「護筍專案」，都是巡邏勤務重點工作，特別是在深夜、凌晨時段防盜。

學甲西瓜栽種面積約四十公頃，產地主要集中在八掌溪學甲頂洲段河畔的沙質地，屬鹽份地帶，種出的西瓜品質特別好吃，在市場有口皆碑。

警設巡邏箱 日夜和瓜農巡護

今年學甲西瓜因暖冬少雨，瓜農防蟲害更加用心，產量略減，目前西瓜產地價格約在一台斤十一到十三元間，瓜農一年的收益就全看這一個產季，警方乾脆在八掌溪堤防上設置巡邏箱，日夜和瓜農巡護瓜田。

學甲西瓜節 廿日華宗公園舉辦

公所推出學甲西瓜節，廿日將在學甲華宗公園舉辦，有一百五十台斤虱目魚丸、一千五百台斤西瓜、西瓜汁免費品嘗，還有西瓜評鑑比賽，要選出學甲西瓜王。

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