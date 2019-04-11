〈中部〉玉管處34歲 推影片再現玉山之美

2019-04-11

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園昨舉辦卅四週年處慶，發表「聽見家的聲音」影片，片中收集塔塔加園區山林律動、動物生態之音，配合布農族同仁組成的「布農大叔」團演唱族語歌曲，讓觀眾以靜心聽、用心看的方式，重新認識塔塔加之美，同時宣導保育觀念。

玉管處表示，片中以生態環境收音師的角色，傳達在塔塔加地區所遇見的自然景物聲音與人事物，處內布農族同仁也演出布農大叔合唱團，以渾厚又充滿感情的歌聲，融合塔塔加萬物的聲音，呈現山林豐富動、植物生態，盼讓外界聽見玉山山林，也「聽見家的聲音」。

玉管處長鍾銘山表示，玉管處成立卅四個年頭，從一九八五年成立時沒有自己的家，到一九九二年在水里溪畔興建完成處本部及遊客中心迄今，期間歷經九二一大地震及八八風災等天災，但在同仁持續努力復建下，已步上軌道，雖仍有諸多尚待復建，未來會繼續耕耘，朝生態永續、地方友好、環教文創及遊憩服務登山安全等四大面向努力。

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