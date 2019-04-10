〈南部〉市定古蹟原台南合同廳舍修復 4月15日啟用

2019-04-10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市市定古蹟「原台南合同廳舍」歷經三、四年整修，將於四月十五日落成啟用。這座建有六樓高塔望火樓的歷史建物，高塔曾是當時台南最高的建築，在台南消防史上深具歷史意義，整修後建物一部分作為消防分隊使用；一部分設立台南消防史料館，供民眾深入了解台南消防史。

六樓高望火樓 曾是最高建築

一九九○年代分屬南市消防局、警察局共同使用的原台南合同廳舍，位於中西區湯德章紀念公園圓環旁，已有八十一年歷史，是日治時期建物，一九九八年經市府指定為市定古蹟，因為不禁歲月洗禮，建物顯得老舊斑駁。

市府文化局考量合同廳舍對面的原台南州廳（現今台灣文學館）已完成整修，相形失色的合同廳舍確有整修必要，二○一四年展開規劃設計，市府向中央爭取經費補助，連同市府配合款共五千六百多萬元，從二○一五年間開始動工整修，期間曾因故停工兩年，之後復工，今年三月終於完工。

在整修前，市警局少年隊、婦幼隊部相繼搬走；消防中正分隊人、車則留在古蹟內繼續上工，包商以分區施工方式讓中正分隊得以持續運作。

市府斥資500萬 設消防史料館

整修後原屬市警局單位上班的空間，市府動支五百多萬元預算由消防局規劃為南市消防史料館，在一樓與三樓空間設置史料展覽區，一樓展覽空間從日治時期的消防組織、歷史人物介紹起，還有互動影音設施，供參觀民眾、親子能從生動的展演過程了解台南消防歷史；三樓有從古迄今的消防、救護人員衣著、配備、各式救災器材到最近的○二○六震災回顧展，史料豐富、可看性相當高。

消防局表示，台南合同廳舍與消防史料館將於四月十五日上午落成啟用，未來開放參觀時間與對面的文學館一樣是週二至週日的上午九點到下午六點，每週一固定休館。

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