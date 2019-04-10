〈台北都會〉新北公私合作砸40億 改造、重建11市場

2019-04-10

〔記者賴筱桐、俞肇福／新北報導〕傳統市場充滿人情味，是許多民眾的共同記憶，但時代變遷，許多傳統市場逐漸沒落，新北市長侯友宜昨天到板橋黃石市場視察後表示，將於四年內公私合作投入四十億元經費，推動傳統市場更新，改造八座、重建三座，打造現代化、智慧科技、衛生安全與觀光功能的傳統市場。

板橋黃石市場、金山第一市場先改建

侯友宜指出，新北市三十八座公有市場都已超過二十年，超過五十年者也比比皆是，建物老舊，三十二％的經營者超過六十歲，部分市場也不符合安全、衛生標準，未來四年將選定八座市場進行改造，另有三座老舊市場急需改建。

將結合公托等多目標使用

他表示，先選定板橋黃石市場、金山第一市場優先改建，另一處評估中，金山第一市場已鑑定是海砂屋，有安全疑慮，改建後除了容納原有攤商及外部攤販，並結合公托、社福單位、市民活動中心等多目標使用。

市府市場處表示，傳統市場面臨建築設備老舊、超商賣場的競爭及行銷不足等，希望從永續化、硬底子與軟實力三大面向推動市場改造。

傳統市場更新 花4年打造

市場處副處長何國誠說，板橋黃石市場及金山第一市場改建案預計在二○二○年招商，二○二二年九月完工，另外，初步規劃改造淡水中正、汐止秀峰及中和枋寮市場，分別打造美食廣場、提升安全衛生及營造銀髮友善空間。

黃石市場自治會長徐式勳表示，市場共有一三三個攤商，改建期間將暫時遷移到附近等待都更的空地；八十八歲、第一代攤商魏金忠說，時代變遷，黃石市場盛況不再，道路狹窄、動線不佳，盼改建後能改善硬體設施，重現市場風華。

另外，侯友宜昨天也到汐止區濟德宮參拜媽祖並贈匾「慈悲德澤」，再到濟德宮後方佔地三千五百坪的「公八公園預定地」視察，當地鄰近中正老街與圖書館，地方多年來希望有多元休憩場所，侯友宜要求市府通盤規劃，透過容積率轉移來增加地主配合開發的誘因，將於四月十五日會勘討論。

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