〈中部〉挖挖補補6年多 草屯虎山路封層了

2019-04-09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣四大鄉鎮污水下水道工程，最早開工的草屯鎮，工程進行了六年多，最後兩標最近上網公告招標，縣府工務處表示，最後兩標都是用戶接管，對交通衝擊較小，而若順利發包的話可在兩年內完工，可完全解除草屯鎮的交通黑暗期。

污水道工程 主幹管接管完成

南投縣草屯鎮、南投市、埔里鎮、竹山鎮等四大鄉鎮市污水下水道工程，總工程經費一一○億元，由中央補助九四％，縣府負擔四％。其中草屯鎮工程經費廿五億元，是最早動工的鄉鎮，從二○一二年十月動工，工程分成五個標，至今已快六年半，最後兩標才準備要發包。

剩用戶接管 預計2年內完工

縣府工務處長陳錫梧說，最後兩標是用戶接管，曾上網公告而無人來標，最近重新上網公告，只要能順利發包，預定兩年內可完成。因為剩下的是用戶接管工程，開挖的範圍小，對交通的衝繫大大降低。

曾被封為「草屯最爛的路」

草屯鎮虎山路因主幹管埋設，路面被開膛破肚再補丁，補丁再挖的情況維持多年，路況極差，被民眾封為「草屯最爛的路」，如今隨著部分地區的主幹管和用戶接管工程完成，近日眼尖的民眾發現有部分路段已封層，並畫好標線，除欣喜還給民眾平坦寬敞的道路，也希望縣府和公所能挺住，不要再給管線單位挖路。

縣府工務處長陳錫梧回應，封層的路段因所有污水下水道工程完工，短期不會再開挖。據了解，草屯鎮污水下水道第一期工程，範圍都在都市計畫區域內，污水收集的總面積達一千二百公頃，管線全長廿六點四二公里，接管用戶則有六千八百戶，另在上林里施設一座水資源回收中心，已在去年完工。

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