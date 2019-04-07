〈南部〉南區體育公園坦克 台南市長指示研議保存

2019-04-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南區體育公園停放兩部坦克車，還有樸拙可愛的動物雕塑，最近因竹溪流域景觀改造，這些有老台南人記憶的現地地景，未來如何擺置，引起關注。

黃︰珍貴文物不應風吹日曬

市長黃偉哲表示，這兩部坦克車是M5A1 Stuart輕戰車，以及M8 Scott Howitzer Motor Carriage75mm榴彈砲，如果在國外，已是軍事博物館的陳列品。他在就任市長前，每回進入體育公園，看到園內停放坦克車，都會想能不能幫坦克車找個安穩的地方，而不是任由風吹雨淋日曬，將邀集相關單位共商最有效益的保存方式。

動物雕塑損壞 暫移修補

此外，園區內原有各種樸拙造型的動物雕塑，其中有隻大猩猩「超萌雄風」，動作很像國際巨星麥可傑克森的招牌舞姿，而成為情侶相約「帶你去看美麗星星」私房景點，結果是來看這隻「猩猩」，這也是老台南人兒時記趣。爸媽常帶小朋友來拍照，增添親子樂趣，現在這種「古早味」動物雕塑其實也不多見了，最近「這群動物們」不見了，讓民眾擔心他們的下落。

水利局表示，配合竹溪流域周邊景觀改善，動物雕像與坦克車都在工區維護範圍內，動物雕像年久損壞，暫時移至別處待修補，等園區景觀改善後，將再適地擺置；而坦克車也是現地保留，未來是否再搭設棚架保留或移到更好地點保留，將再與相關單位研商。

對於坦克車安置地點，台南藝術大學教授盧泰康在市長臉書留言表示，體育運動公園所藏M5戰車，與金門古寧頭大捷之「金門之雄」戰車同型，是非常珍貴的軍史文物，另一輛M8榴砲戰車保存得也相當好；他建議，南市有不少珍貴的軍史文物散布於市內各處，保存狀況不一，或許可做整合規劃，讓這些軍史類文化資產古物能發揮更大的能量。有民眾指出，永康公園內也有一台戰車「很孤單」，可移置永康公園，也有人建議移至安平古堡。

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