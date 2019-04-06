〈南部〉降雨近歷年平均值》高屏溪供水 可望撐到六月底

2019-04-06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高屏溪供應高雄民生、稻作及產業用水，雨量雖偏少，南區水資源局（南水局）預估仍可撐到六月底，南水局長連上堯呼籲民眾節約用水。

高屏溪流量下探，且與台南市共用南化水庫水位剩四成，甲仙攔河堰也未引水挹注；為此，南水局昨表示，上游集水區一至三月實際降雨量與歷年平均值相近，並無乾旱情形，六月底前可望持續供應。

中央氣象局預估，四月展望雨量預測，各地以「接近」氣候正常值機率最大，不會有大量雨勢，期待天公作美可能落空。

高屏溪本月川流量約在每秒十五立方公尺（ＣＭＳ），流量穩定；不過，三月上旬有雨勢挹注，之後便無較大雨量，南水局整備地下及伏流備援水源因應，並協同農田水利會、台水公司等單位，進行總量管控、跨域支援調度方案。

高雄市每天民生用水量約一百一十萬噸，若持續未降甘霖，南化水庫現有蓄水量僅供台南每日用量九十二萬噸使用，無力支援高雄，且地下及伏流水有枯水期氨、氮過高問題，水質不佳也難以備援。

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