〈中部〉埔里人看就懂 天際線貼紙免費送

2019-04-06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮青年藝術工作者陳立儒，最近設計推出「埔里天際線」貼紙（見圖，翻攝自陳立儒臉書），抒發自己對家鄉的情感與熱愛，獲得不少年輕族群共鳴與索取，陳立儒也大方分送，希望大家凝聚共識，讓埔里變得更美更好。

陳立儒表示，想做「埔里天際線」創作很久了，因為常去虎頭山眺望埔里，總覺得埔里盆地的天際線很有趣，就是盆地上有棟特高的建築（普天精舍），有趣的點相信埔里人都懂，很多人看了貼紙上突出的輪廓，也給他會心的一笑，算是埔里人的共同密碼吧，因此翻玩國外知名運動品牌，製作「埔里天際線」貼紙，表達對自己家鄉的認同。

原本製作「埔里天際線」貼紙，陳立儒只在個人臉書PO出，結果獲得不少鄉親回響，甚至希望索取張貼，陳立儒決定免費送給需要的民眾。

陳立儒坦言，以前對自己家鄉是沒有太多的認同感，可能隨著年紀與閱歷的增長，開始回頭去看去思考這個地方，即便常常會看到很多的鳥事、瞎事，但還是選擇在這裡，並不是因為走不出去，而是因為情感因素，不一定要改變些什麼，但願意把自己的家鄉用擅長或是喜歡的風格做出來，讓更多人看到，感謝大家踴躍提供意見，目前會先印成貼紙，至於未來會延伸成什麼東西，還不知道。

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