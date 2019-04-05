〈北部〉苗縣議員：石虎多到被車撞 專家：太誇張

2019-04-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員韓茂賢三月初參加苗栗縣政府舉辦的國土計畫說明會中發言，指「我從來不認為說，訂了一個石虎保護區石虎就會變多」，以及推估石虎「上萬隻的結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞！」此話引發網友熱議。台灣石虎保育學會理事長陳美汀昨指出，依學者專家的估算，全台約有五、六百多隻石虎，韓的說法，沒有生態研究及科學數據，有點太誇張。

韓茂賢推估萬隻 主張重算族群數量

韓茂賢昨澄清說，保育團體一直以十年前的數字，迄今沒有重新估算族群數量，未免太怠惰了，如果石虎數量穩定成長的話，保育的力道就可以減少，他主張應重新計算族群，若以簡單算術應該有一萬九千多隻，扣除病死等，合理推算有一萬隻，當然動保團體不接受他的論點，他也接受，但要求官方應重新估算石虎數量。

韓茂賢在三月初國土計畫座談會中發言說，十年前有人統計苗栗有五百隻石虎，「他以每年成長一點五倍的倍率計算，到現在我看應該超過上萬隻了吧」，而「上萬隻的結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞！」

網友諷苗栗人太多 被車撞也是應該？

韓茂賢並說，苗栗縣政府只要有重大建設，保育團體就會要求做好安全措施，但這還是阻止不了石虎被撞死，牠就是太多了，難道是要叫各位不要開車過馬路嗎？」

未料，韓的發言被PO上臉書，引發網友熱議，網友說「人老了，該退休了，別出來講幹話，苗栗負債養石虎比養你好。」、「意思說苗栗人太多，被車撞也是應該」。

韓茂賢昨受訪指出，當時在國土計畫說明會中，有動保團體強烈要求苗縣府將卓蘭、三義、苑裡、通霄到後龍這片山區，列為石虎棲地，當時他表達不同意，因為苗栗縣的一般農地及山區丘陵地，已受水保法等各種法令限制土地利用。若再劃為石虎保育區及棲地，會限制老百姓使用土地的權利，他認為苗栗縣議會沒有資格這樣做這些限制，這是立法院的事。

陳美汀：路殺反映生存危機 非數量增加

陳美汀表示，石虎層出不窮的路殺，只是反映出淺山動物的生存危機，並不是顯露石虎數量穩定或增加。根據學者專家多年統計、田野調查，估計苗栗、台中及南投縣約有五、六百隻石虎，苗栗縣約有三、四百多隻。韓估算一萬隻石虎的說法，沒有生態研究及科學數據，有點太誇張且不恰當。

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