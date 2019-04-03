〈北部〉清明連假國5、蘇花改避塞 管制時段報你知

2019-04-03

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕清明節四天假期，宜蘭縣政府交通處預估，國道五號每天平均車流量會突破七萬輛次。因應連假人潮，台鐵四日至七日加開樹林到花蓮對號區間快車八班，並提供北宜一百元票價優惠。縣府與鄉鎮市公所，也在各墓園推出掃墓公車。

國5估日車流量破7萬輛次

清明節車潮以返鄉掃墓為主，縣府交通處預估，前兩年清明假期國五交通量，一天平均達七萬兩千七百餘輛次，較一般週休假日六萬輛次高出一萬餘輛，今年預估車流量也會突破七萬輛次。

估前兩天南下塞 後兩天北上塞

交通處指出，根據過往經驗，南下前兩天車流量較多，北上則是後兩天會湧現車潮，高乘載管制部分，前兩天上午七點至十二點管制南下，後兩天下午兩點至晚上九點管制北上，呼籲駕駛人避開車流尖峰時段，或者多利用北宜、濱海等替代道路。

國道客運方面，連假期間提供票價八五折優惠，並以直達路線為主，維持尖峰時間三到五分鐘一班車，轉乘接駁車路線也會延伸行駛到宜蘭地區熱門景點；因應綠色博覽會大量遊客，火車對號列車將增停冬山站，國道客運也會增開班次，並增設生態綠舟上下車的站位。

蘇澳到崇德之間的蘇花路廊部分（蘇花改+蘇花公路），連假管制二十一噸以上大貨車通行，明天凌晨零時到下午五點禁止南下、零時到下午三點禁止北上；另，五日上午七點到下午一點，六、七日中午十二點到下午四點，南下與北上都禁駛。

蘇花改南下 首日估1.5萬輛次

公路總局表示，蘇花改蘇澳到東澳段去年二月五日通車至今，南下單日最大車流量，在去年清明連假首日，約一萬七千輛次，北上單日最大車流量，在今年二月九日的春節連假倒數第二天，有一萬九千輛次，這次清明連假第一天南下車流量，估計有一萬五千輛次。

縣府、公所推免費掃墓公車

縣府與宜蘭、羅東、冬山、三星等鄉鎮市公所，也推出免費掃墓公車；縣府指出，福園免費公車在宜蘭轉運站搭車；至於其他鄉鎮市公所的公車繞墓園而行，隨招隨停。福園與宜蘭市公所僅在清明節當天行駛掃墓公車，羅東、冬山及三星四日與五日都有。

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