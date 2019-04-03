〈中部〉相招輕旅行 古坑賞螢趣

2019-04-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑華山、草嶺在四、五月也有賞螢活動，地方結合當地民宿、餐飲業者推出賞螢輕旅行，還推出多項螢火蟲紀念品，古坑鄉長沈勝騰邀請大家到古坑賞螢。

古坑華山、樟湖、桂林、草嶺等山區生態豐富，加上保育有成，每年四、五月山區可見成千上萬隻螢火蟲飛舞，華山休閒農業區發展協會生態導覽員廖淑惠表示，古坑地區四月以黑翅螢最多，五月是端黑螢，其中黑翅螢閃綠光、端黑螢閃橙光，還有黃緣螢、條背螢。

廖淑惠指出，華山地區賞螢地點在山豬湖、華山教育農園及土石流示範區，但山區入夜視線不佳，不建議民眾自行前往，專業覽導可增加對螢火蟲認識且較安全。

今年華山螢火蟲季由華山休閒農業區發展協會、華山休閒產業促進會主辦，結合劍湖山世界、華山觀止及民宿、餐飲業者推出輕旅行，可洽詢05-5900488；雲林縣生態保育協會結合華山生態及螢火蟲，舉辦夜間賞螢及生物多樣性觀察，洽電0937-759478；草嶺地區業者推出兩天一夜賞螢生態之旅，洽電05-5831456林小姐。

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