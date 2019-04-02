〈北部〉《桃園》公幼、非營利幼兒園 4月26日起一階報名

2019-04-02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市公立幼兒園及非營利幼兒園，廿六日起分二階段受理報名，今年增加五十七班、一六二六個名額，總招生名額達七三八九人，並首度開放週六半天辦理登記。家長即起可至「桃園市公立及非營利幼兒園招生網站」查詢各校招生簡章及名額，後續還能查詢各階段錄取、備取情形及招生缺額。

有條件優先入園 7處有2歲專班

另方面，符合身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女這六類，可優先入園，不受設籍地限制；育有三胎以上子女家庭的四足歲以上幼兒，或父、母其中一人為外籍人士的五足歲以上幼兒，也可優先入園。

市府教育局幼兒教育科長辛采芳表示，一○八學年度有楓樹國小、頂社國小、龍岡國中等九校新增附幼，並在大園國小、快樂國小、會稽國中及楊明國中等八校及桃捷公司餘裕空間開辦非營利幼兒園，另永安國小、快樂非營利幼兒園及桃捷非營利幼兒園等七校設置二歲專班。

第二階段 5月3、4日登記

教育局指出，開放三足歲到國小學齡前（二○一三年九月二日至二○一六年九月一日出生）幼兒，可到戶籍所在行政區公立或非營利幼兒園登記報名。第一階段於廿六日、廿七日開放報名，登記資格為四足歲以上幼兒；第二階段五月三日、五月四日開放，登記資格為三足歲以上幼兒。

各階段申請超額 電腦抽籤

教育局表示，錄取順序以「四足歲以上符合優先入園資格者」為先，其他依序為「五足歲一般幼兒」、「四足歲一般幼兒」、「三足歲符合優先入園資格者」及「三足歲以上一般幼兒」。第一階段招生結束如有缺額，則進入下一階段登記程序，至額滿為止；如各階段申請登記人數超過預定招收名額，以公開電腦抽籤方式決定。

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