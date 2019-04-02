〈中部〉嘉義市長黃敏惠回鍋 執政百日不見新氣象

2019-04-02

記者王善嬿、丁偉杰、陳璟民／專題報導

嘉義市長黃敏惠隔屆回鍋，展開其政治生涯的第三任市長任期，執政將滿百日，副市長、都市發展處長人選卻尋覓無著，倒是活動場合由市府團隊首長大陣仗陪襯的場景再現，市民感受不到識途老馬、煥然一新的執政氣象。

黃敏惠選前打出「經濟5+1」施政理念，宣示透過觀光行銷、教育文化、青年磁吸、健康運動及產業創新等五面向，打造嘉市為台灣西部走廊消費新都心、百大品牌經濟在嘉義等市政願景。

觀光行銷部分，串聯「嘉義文化創意產業園區」、「森林之歌」、「阿里山林業鐵路車庫園區」等景點，舉辦應景的春節、情人節、花季市集與活動衝刺「假期經濟」。

據統計，農曆春節九天，嘉市旅遊人次達三十一萬六千五百六十九，比去年成長三成六，乍看市區變得熱鬧、有活力，然而這樣的成果，不能忽略中央暖冬補助政策及假期天數長等因素，黃市府應努力的，不只在連續假期發展觀光，平日也要吸引人進來。

扶植文創鼓勵創業 無實質措施

教育文化部分，美術館趕工中，圖書總館尚未有具體進展；而要扶植文創產業、鼓勵青年返鄉創業及百大品牌經濟在嘉義等，也未看到實質措施。

振興傳統市場 議員要求提方案

市議員蔡文旭就認為，如舊稱「二通」的中正路生意蕭條，西市場、興嘉市場大樓等傳統市場經營岌岌可危，談拚經濟前，應先找出問題、提出可行方案，振興在地店家、傳統市場才是首要。

都市建設部分，「嘉義市區鐵路高架化計畫」黃敏惠昧於時空背景、中央補助做法改變等實況，又嚷著爭取嘉市「零」自籌，可是也沒有進展。

湖子內園區標售 行政效率待加強

「湖子內區段徵收」總開發面積一百八十七‧五二公頃，其中有十四‧一五公頃公有地，前市長涂醒哲任內規劃「健康防老園區」，以此概念推動整區標售，黃敏惠上任後，改採一般標售，土地依都市計畫規定的土地使用項目，分為如社區遊憩設施、醫療保健服務業、日常及一般服務業等十五組，可分割競標，不過迄今未正式公告，行政效率待加強。

黃市府推動協助商家導入多元行動支付系統及透過電商平台行銷，展現邁向數位經濟決心，但除了硬體設備，商業行銷、大數據分析人才等軟體也應一併規劃、同步升級，否則恐難見效。

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