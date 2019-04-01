〈南部〉鹽水棄置豬屍 證實未染非洲豬瘟

2019-04-01

〔記者王涵平／新營報導〕鹽水區農會圍牆邊日前遭人棄置死亡仔豬，南市動保處啟動防疫措施，檢驗結果出爐證實無非洲豬瘟感染，籲請民眾不要恐慌。

動物防疫保護處指出，三月廿九日接獲鹽水區農會通報，指稱農會圍牆內發現一頭棄置死亡仔豬，立即啟動防疫及採樣送驗，棄置地點噴霧消毒、周邊一公里養豬場疫情訪視調查。豬隻檢體送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，卅日檢驗確認無非洲豬瘟感染。

動保處表示，該死亡豬隻約為一週齡仔豬，外觀呈現消瘦，臨床檢查及剖檢結果無特殊病徵，疑似淘汰衰弱豬隻；當天針對棄置地點周圍一公里內共四處養豬場疫情調查，各場豬隻健康良好，且均有簽訂畜牧場化製合約書，後續將嚴密監控該區域強化養豬場生物安全防疫措施，以確保本市養豬戶的生物安全。

動保處表示，目前正調閱監視器釐清案發過程，循線追查丟棄豬隻屍體者，如查獲惡意丟棄者將依違反動物傳染病防治條例，處五萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

動保處呼籲，中國非洲豬瘟疫情持續升溫，越南已有廿一省份發生，業者如果發現場內飼養豬隻異常死亡，或疑似感染動物傳染病，應立即主動與動保處聯繫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/