〈中部〉嘉市東區公托中心 拚4月底完工

2019-04-01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府將在大業國中新設一所公共托嬰中心，目標四月底前完工，啟動招生收托作業，預計招收兩個月到兩歲大嬰幼兒，名額四十人，托育費用依家戶所得條件，有中央補助三千元到五千元不等，最高為一般戶每人每月實付七千元，相較未加入準公共化的私立托嬰服務費約一萬四、五千元，便宜一半。

可收托40人 月費僅私托一半

嘉市府社會處長張元厚說，嘉市已有西區一所公共托嬰中心，大業國中新設的這所正在配電裝設，將收托四十名嬰幼兒，一般戶每月實付七千元，中低收二千元，低收免費，進一步落實「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」三育政策。

張元厚表示，另獲前瞻基礎建設計畫補助，規劃在德安路原保智大樓及嘉義大學林森校區，以「老少共托」概念，各設一所社區公共托育家園，除提供托嬰服務，也是長青人才培訓、活動空間，年底前啟用。

張元厚指出，為提高生育率，市府提供生育津貼一胎八千元、雙胞胎一萬八千元、三胞胎以上三萬元及每名新生兒發放六千元營養禮金。

慶兒童節 4月系列活動同歡

市府昨在兒童福利服務中心舉辦兒童節親子趣味闖關活動，市長黃敏惠說，嘉市四月有一系列慶祝兒童節活動，設籍嘉市兒童如四月四日生日，可憑戶口名簿領生日禮物、合作店家消費享優惠，還有兒童性別繪本故事、假日動手做科學等講座及課程。

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