〈南部〉屏東國小遊戲場 估逾百所不合格

2019-03-29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕兒童遊戲場設施安全管理規範二○一七年修正，給予三年緩衝期，屏東縣政府今年編列五百餘萬元，總體檢全縣一百八十所國小與分校的遊戲場，由於規範嚴格，預估逾百所不合格，學童恐無遊戲場可用。

去年檢驗36所公幼 僅5所合格

為全面了解各國小遊戲場現況，屏東縣政府今年請各國小進行專業檢驗；但由於新規範標準提高，對於滑梯高度、設施材質等有嚴格限制，合格率恐怕偏低，以去年完成檢驗的三十六所公立幼兒園來說，僅五所合格，不合格設施只能先封閉；屏東縣議員陳揚就說，有家長反映，孩子在學校沒有遊戲場用很可惜，也不知道何時能改善重新開放。

縣府督促學校提報設施改善經費與項目

教育處副處長楊英雪表示，全縣國小有一百六十六所，加上分校，總共有一百八十所需要檢驗，每所編列約三萬元經費，檢驗完成後，就會督促學校提報設施改善經費與項目，建置符合新規範且更安全的遊戲器材。

為加快時效，教育處鼓勵學校擬訂競爭型計畫，楊英雪表示，教育部另有創意遊具補助計畫，為共融式設施，從小朋友到社區銀髮族都能使用，目前指定麟洛國小為示範學校，教育部國教署已補助百餘萬元施作，最快下學期就能啟用，屆時將推廣到其他學校。

教育處強調，全縣公立幼兒園部分，去年完成三十六所檢驗，剩下七十二所，今年會繼續完成檢驗，針對檢驗不合格的部分，會督促園所立即提報改善。

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