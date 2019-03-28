〈北部〉桃園鐵路地下化 鄭文燦：7年後完工通車

2019-03-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在市議會進行施政報告，藍綠議員都關切鐵路地下化進度如何？鄭文燦明確表示，本屆市長任內工程一定會動工，「若未動工，會跟市民道歉！」他說，各項規劃都有進度，行政院最晚九月就會通過綜合規劃報告，七年後即可完工通車！

任內若未動工 會跟市民道歉

鄭文燦說，他上任後積極推動鐵路地下化，交通部於二○一六年十二月核定、國發會於二○一七年一月核定、行政院已於同年七月通過可行性研究，目前綜合規劃報告由交通部負責，軌道局預估二○二八年完工是加長作業期，但無論是二○二八年、二○二六年完工期程都只是預估，市府已與交通部達成共識，完工期程是綜合規劃核定後的七年內完工，目前綜合規劃已經完成初稿，現正彙整各單位意見，最晚半年內可完成核定，也就是九月。

綜合規劃報告 政院半年內核定

鄭文燦指出，鐵路地下化已納入前瞻基礎建設計畫，總經費九六四億元，目前鐵路地下化先導工程包括中興地下道、機場捷運A23站開挖、中壢臨時車站等都已陸續動工，待綜合規劃報告核定後，才有後續土地徵收問題，也才能確定預算如何分攤；至於地下化延伸至楊梅案，會列入二期工程，待一期工程動工後，繼續向中央申請。

議員林政賢質詢指出，市府宣稱鐵路地下化將於二○二六年完工，但交通部軌道局資料則是二○二八年，為何比桃園晚兩年？另行政院於二○一七年七月通過鐵路地下化可行性研究報告，到目前為止快兩年了，但環評、綜合規劃報告仍然躺在行政院，讓民眾對進度憂心。

議員萬美玲質詢表示憂心目前省道台一線塞車情形嚴重，希望加速鐵路地下化工程進度；議員劉曾玉春也說，桃園鐵路地下化工程進度緩慢，造成中壢前後站地區交通壅塞嚴重，尤其是元化地下道封閉後，上、下班尖峰時間，中壢火車站前後幾乎動彈不得，民眾怨聲載道。

議員黃景熙表示，鐵路地下化雖是中央工程，但周邊的都市計畫得要加快腳步，不要出現都市計畫無法配合工程進度的情況，也希望透過鐵路地下化契機，拉近桃園、中壢前後站差異；議員周玉琴則建議鐵路地下化應該要延伸到楊梅。

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