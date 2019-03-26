〈北部〉涉詐欺上億 竹市攤販協會理事長被訴

2019-03-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市中正市場得標廠商力揚展業負責人、竹市攤販協會理事長林良琪，因中正市場經營不順欠下鉅款，遂對外聲稱可取得竹蓮市場攤位，開始大肆吸金，新竹地檢署查出林良琪詐得上億元，全案依詐欺罪嫌提起公訴。

中正、竹蓮市場多位攤商受害

地方上喧騰一時的竹市兩大市場中正市場、竹蓮市場多名攤商遭詐騙案，經檢警調查，發現林良琪二○一七年六月前負責實際營運竹蓮市場攤販管理，戴吟曲則為力揚公司行政經理兼出納，負責收受款項。

林良琪於二○一四年間起向竹蓮市場多名攤商謊稱，他將在二○一七年二月間由兒子擔任登記負責人的大舜國際公司，參加竹蓮市場招標，且他也是投標對手富寶達公司副總，有辦法處理竹蓮市場的攤位承租及分配事宜。多名攤商陸續繳款，但綜合評審時，大舜僅獲得第二名，事後市府核定由最優申請人富寶達負責營運竹蓮市場。

林良琪及戴吟曲明知此事，卻仍對外佯稱得標者是林之前的合夥人，林也有股份，眾人買的位置仍在他的股份內，屆時將會如期交付攤位，致被害人持續交付款項給二人，直到二○一七年十月起林良琪避不見面，眾人發覺並無攤位可使用，方知受騙而報警。

以投資攤位為餌 誘騙多人投資

二○一七年二月林良琪另向黃男佯稱想要投標竹蓮市場，但申請投標需繳納五百萬元保證金，黃男掏出現金五百萬元給林良琪，林開支票作為擔保卻跳票，黃男方知受騙。以上兩部分案情二人犯罪所得共計二八○五萬元，均依詐欺罪嫌起訴。

力揚展業公司與市府簽訂BOT案，為中正市場得標廠商，然因經營不順，自二○一六年六月初即開始跳票，在外欠下鉅款的林良琪邀郭女投資中正市場，另以八百萬元代價出售竹蓮市場一處攤位使用權給郭女。郭女為此掏出一千五百萬元投資款及七一六萬元攤位使用費。林良琪又以需資金製作標案企畫書及打通關節、疏通新竹市政府官員等語，騙郭女持續出資五千萬元。此部分林良琪共騙郭女七二一六萬元，再被檢方依詐欺罪嫌追加起訴。

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