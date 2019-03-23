〈北部〉迎台商回流 桃園7處產業園區備戰

2019-03-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕美中貿易戰讓台商回流，經濟部調查統計，投資縣市以桃園市最受歡迎；對此，市長鄭文燦昨受訪表示，桃園有七個產業園區在規劃或開發中，會儘量解決缺地問題，另市府和經濟部合組台商回流小組，成員包括台水、台電，希望能夠讓台商順利解決「五缺問題」（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才），讓桃園產業多一點、就業機會多一點，也讓桃園的發展更快速。

經濟部統計 台商投資首選桃園

鄭文燦表示，前天參加桃園市工商發展投資策進會委員會議，經濟部投資業務處處長張銘斌也來參加並提到，目前經濟部受理台商回流案件愈來愈多，桃園是台商的首選。

鄭文燦表示，因應這波台商回流，桃園有七個產業園區在規劃或開發中，包括桃園科技工業園區第二期、沙崙產業園區等，希望速度能夠快一點，另就既有、閒置或轉型的工業區土地，也可以儘快釋出。

此外，政府推動工業區立體化的方案，能夠讓容積率增加，這個政策也是好政策，市府會全力運用，針對毗鄰擴大部分，若是原廠在台灣，毗鄰擴大也儘量讓程序能夠完成，總之「五缺」問題需要解決，特別是缺土地。

設台商回流小組 解決五缺問題

鄭文燦表示，雖然缺工問題在台灣滿嚴重的，但桃園具有一個北部地區的優勢，就是優質工程師很多，選擇桃園是目前大家的共識，市府跟經濟部合組台商回流小組，合作解決台商回流碰到問題，包括台水、台電都要參加這個小組，希望能讓台商順利找到土地，解決「五缺」問題。

已3家公司出手 投資逾68億元

市府經濟發展局表示，已有多家廠商在這波回流潮中選擇桃園投資，其中廣達電腦投資四十二．八億元購入華亞科技園區約一．一萬坪土地，將成立AI實驗室；台達電耗資廿．六億元購買中壢工業區內八千坪土地擴建廠房；華碩集團成員亞旭電腦落腳遠雄自由貿易港區，租下九○八坪土地，粗估投資超過五億元，做為無線路由器、4G等設備生產基地，預計可創造五十億元營業額，三家公司投資額超過六十八．四億元。

另仁寶電子也在桃園尋找廠房用地，規模約一萬到三萬坪不等，將作為生產線廠房，粗估要投入廿億到五十億元間。

桃園市規劃及開發中七個產業園區

桃園市長鄭文燦表示，配合台商回流除和經濟部成立小組外，也有七個產業園區在規劃或開發中。（記者謝武雄攝）

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