〈北部〉《桃園》海岸環境監測科技中心 8月啟用

2019-03-20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府去年成立海岸管理處，專責辦理海岸管理事務，以打造自然人文、親水樂活的美麗海岸為願景，並以清淨海岸、資源保育及合理利用為目標。海管處長林立昌表示，去年規劃設立全國第一座海岸環境監測科技中心，搭配水質自動連續監測設施數據匯集，建立即時污染預警機制，預計八月啟用。

桃園市海岸線北起蘆竹、南至新屋區，長度四十六公里，台六十一線西濱快速道路以西的海岸地區面積約二萬七千四百公頃，其中濱海陸地一八五○公頃、近岸海域為二萬五五○公頃，蘊藏豐富的生物與景觀資源。

林立昌表示，桃園濱海地區有許多工業區，必須進行污染管制，去年規劃設立海岸環境監測科技中心，可搭配水質自動連續監測設施數據匯集，建立即時污染預警機制及作為海洋污染緊急事件的監控指揮中心，當發生污染事件時，可分析污染物質擴散模式，提前採取因應對策以免污染擴大。

另方面，海管處去年也已完成十一條重點河川出海口水質自動連續監測設施的設置地點及監測設備等細部設計，第一座監測站位於埔心溪出海口，同樣預計於八月啟用，後續會以每年一座的速度持續設置。

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