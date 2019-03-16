〈北部〉《桃園》北區水資源回收中心 二期工程啟動

2019-03-16

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕位在蘆竹區的桃園北區水資源回收中心，目前收集來自桃園、龜山、八德及蘆竹等區約七萬餘戶的污水，據市府水務局預估，二○二一年的接管戶數將超過十萬戶，對此推動二期擴廠工程，以因應未來能處理更多污水。市長鄭文燦昨天主持擴廠工程開工典禮表示，工程預計於二○二○年底前竣工，完工後平均每日可處理水量，將由五萬噸提升至十萬噸。

2020年竣工 處理水量將倍增

市府水務局指出，北區水資源回收中心分四期工程，每期工程可處理水量為五萬噸，總管線建設長度約二八四公里，若全數竣工每日可處理水量將達廿萬噸，共廿五萬一四四七戶污水，其中，第一期工程已於二○一六年一月廿八日完工，每日收集蘆竹、桃園等地的民生用水約二萬八二二八噸。

鄭文燦表示，二期工程完工後將大幅提升污水處理量及水資源再生利用，可滿足大園、航空城及觀音工業區等工業用水需求。他強調，下水道工程是隱形且良心的建設，桃園都市化程度高且人口成長速度為全國第一，但家戶接管率卻遠遠落後其他直轄市，會請水務局要求相關工程加緊腳步、迎頭趕上。

4年來接管率成長為3倍

鄭文燦表示，升格前，桃園用戶接管率僅五．四六％，居六都之末，升格後，市府大力推動相關工程，四年來接管率已成長至十六．四八％，目標四年內全市接管率達六十％，市府已投入一千三百億元預算，規劃設置十二處下水道系統。

內政部長：力挺下水道工程

內政部長徐國勇昨是第二度赴北區水資源回收中心，他上台致詞時強力表示，對於下水道工程會「無庸置疑地絕對支持」，引起台下一陣拍手叫好；他表示，一個城市的進步與否，展現在下水道等隱形建設是否完善，坦言桃園接管率要達到六十％並不容易，但在市府努力推動下，相信很快可以達成。

水務局表示，全市十二處污水下水道系統中，桃園北區、中壢及大溪埔頂三處採BOT方式推動，占全市約八成處理量，龜山、復興、大溪、石門、楊梅系統已完成水資源回收中心建設，市府向中央爭取補助的小烏來、桃園機場捷運A7站地區、平鎮山子頂與龍潭地區，其中機捷A7站系統已發包，小烏來獲中央核定於去年底前發包施工。

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