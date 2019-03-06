〈北部〉80年大山溝改道惹怨 苗市暫緩施工

2019-03-06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市文聖里文發路十七鄰一條大山溝，苗栗市公所已發包將截斷改銜接現有道路排水，引發周邊近百住戶抗議，老一輩住戶質疑，此山溝已有八十年歷史，曾遇到山溝暴發，造成大淹水，擔心改道後有彎道易阻塞及排洪量不足，引發水患。苗栗市公所昨天前往會勘，目前已暫緩施工，會與住戶繼續溝通。

地方耆老說，苗栗市西山地區有超過二百公頃的丘陵地，每逢驟雨雨水排入這條長約一百二十公尺、寬約四公尺的大山溝，是文聖里十七鄰文發路六二二巷一帶重要的排水溝，已有八十年歷史。

地方居民因對苗栗市公所欲將此山溝改道有異議，連署向苗栗市代蘇文霸、劉鳳瑩等人陳情，昨天會同苗栗市公所工務課長郭政鑫等人前往會勘，地方居民近六十人到場表達不滿。

郭政鑫指出，這條山溝用地原為國有財產署用地，已被私人購得，公所因而將原排水截流到公有道路下方，去年十二月中旬發包斥資三百八十萬元改善，將施設一百二十公尺排水溝，埋設一米半涵管，排水涵管與原山溝幾乎平行，且所設計的涵管排水量，絕對可以因應豪雨造成的排洪量，請住戶放心。

惟地方人士質疑排水涵管有彎道，容易造成阻塞，若無法順利排洪，水勢溢出路面，恐造成周邊農田及住戶淹水，要求維持原狀。

郭政鑫表示，該工程原本二月中旬將進場施工，目前已暫緩施工，將持續與住戶溝通。

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