〈北部〉苗栗130座社區關懷據點 提前達標

2019-03-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣六十五歲以上高齡人口佔全縣總人口數十六％，苗栗縣政府原預定今年完成布建一百廿五個社區關懷據點，但配合行政院衛生福利部長照政策調整，縣內十七座C級長照社區巷弄站擴增兼具社區關懷功能，使全縣據點達一百三十個；縣長徐耀昌表示，今年力拚再增十個據點，希望成為全國長照績優模範大縣。

提高年度目標 再設10個

苗栗縣高齡人口達八萬七千八百六十三人，截至二月完成一百一十三個關懷據點，近期則有十七座C級長照站擴增據點服務，使得全縣據點數於昨日達到一百卅個，提前「超標」，徐耀昌指示調高年度目標至一百四十個據點。

122個點共餐 營養師指導

而有提供共餐服務的據點共一百廿二個，縣府今年首度運用公益彩券盈餘加碼補助每月五千元共餐津貼，若每周一至五皆有共餐的據點，最高每月可獲六萬五千元補助及一名額人事費用。徐耀昌說，已指示衛生局安排營養師至共餐據點提供健康飲食指導，盼讓所有長輩吃出健康。

苗縣府社會處表示，未來目標擬於十八鄉鎮市每個村里中皆設有據點，使關懷服務涵蓋率達百分之百，透過在地化社區式照顧，使阿公、阿婆們得以在熟悉的居住環境下快樂生活，延緩老化失能症狀。

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