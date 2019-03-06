〈北部〉暖冬少雨 苗縣高接梨災損逾600公頃

2019-03-06

〔記者鄭名翔、蔡政珉／苗栗報導〕今年逢暖冬少雨，苗栗縣重要農產高接梨、紅肉李受氣候影響，農損嚴重，據苗栗縣政府農業處統計，縣內高接梨穗受災面積超過六百公頃，佔總種植面積的卅％，目前已開放受理天然災害補助；而大湖、泰安鄉逾兩百五十公頃紅肉李受害，苗縣府昨會勘後將向行政院農委會申請天然災害補助。

佔總種植面積的卅％

苗栗縣高接梨總種植面積約一千五百公頃，年產值超過廿億元，但受乾旱衝擊，梨穗嫁接成功率低，結果狀況不理想。

每公頃補助6萬 申請至13日

苗縣農業處長陳錦俊表示，初估受損面積逾六百公頃，確切損失金額難以估計，縣府配合農委會旱災農損補助，已開放申請每公頃補助六萬元，至十三日止。

梨穗嫁接成功率低 結果不理想

三灣鄉農會評估，依目前高接梨結果狀況，今年產量恐銳減五成，勢必衝擊農民整體收入；三灣鄉長温志強說，果農可攜帶土地權狀跟相關資料到公所辦災損申請。

250公頃紅肉李 爭取列現金救助

而縣內紅肉李則受暖冬影響，冬眠時間不足，無充分養分推動花苞開花，農業處農務科長徐春良指出，主要產地大湖、泰安兩鄉逾兩百五十公頃紅肉李遭殃，受損率八成，影響農民生計甚鉅，苗縣府將極力爭取列入現金救助。

農民指出，過往於二月下旬就能見到紅肉李產地遍佈滿山李花，可是今年遇暖冬，導致紅肉李不開花，少數開花的李樹僅有寥寥幾朵，辛勤的農忙付出恐泡湯。

大湖地區農會日前接獲反映勘查後，「基本上果園都超過一半都光禿禿」，大湖地區農會表示，紅肉李若如果無法順利開花，恐怕五、六月的採收季將無果可採，農民將面臨血本無歸的狀況。

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