〈北部〉準備2021燈會 林智堅赴屏東取經

2019-02-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市成功爭取到二○二一年台灣燈會主辦權，市長林智堅前天率市府團隊參訪屏東台灣燈會並取經，因新竹市腹地有限，林智堅指示交通處參考交通方面的規劃。

林智堅一行先到燈會指揮中心與交通控制中心，了解活動的規劃與交通疏導，現場以數位無線圖傳到監控系統，即時監測燈區周邊道路狀況，還擬定卅八套劇本，因應可能發生的交通狀況。

林智堅說，今年台灣燈會結合傳統燈會和創新，包括與intel合作的無人機表演和黑鮪魚主燈「巨鮪來富」，都讓人驚豔，相當成功、亮眼。

林智堅前晚也開直播介紹由新竹市政府設置在國際暨友誼城市燈區的「新竹風行。國境之南」，以彩虹模、冷陰極管，利用風吹動，將光線轉換到地面，看到風的律動，從早到晚呈現出不同的面貌，他邀請民眾參觀台灣燈會時不要錯過新竹的作品。

新竹市二○二一年將接辦台灣燈會，林智堅說，看到屏東燈會如此成功，當然會有壓力，但壓力就是進步的動力，相信市府團隊會把壓力轉成動力，把二○二一年台灣燈會做到最好。

林智堅說，新竹市有豐富美食、美景與多處古蹟和歷史建築，加上高科技及玻璃產業加持，市府會妥善規劃，展現在地資源與特色，融合科技與文化，讓世界看見新竹的美麗、活力與創意。

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