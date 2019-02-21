〈北部〉宜縣首間 古亭國小營養午餐開辦47年

2019-02-21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜縣壯圍鄉古亭國小師生整理校內歷史文獻，發現該校為全縣第一所自辦營養午餐學校，四十七年前開辦時，家長每月負擔四十元，雖有饅頭、青菜還有熱湯，比家中「白飯配醬菜」的便當還豐富；古亭教育基金會董事長黃聰明回憶，以前午餐有蛋、有饅頭就很滿足，對比現在餐餐有肉，學弟妹更應懂得珍惜。

校方自辦 當年每月餐費40元

宜蘭縣最近因免費營養午餐推動政策鬧得沸沸揚揚，現行的營養午餐菜色為三菜一湯，有白飯、麵食以及肉類主食，每週供應兩次水果，週五還加一道有機蔬菜，每餐餐費約卅九元，每月負擔約八百元。

近日，古亭國小規劃出版「古亭兒童」校刊，學生化身小記者採訪校友，撰稿編輯成冊。

採訪過程，發現古亭在一九七二年，就成為宜縣首間自辦營養午餐的小學。

老校友回憶 比家中便當還豐富

五十八歲黃聰明回憶，古亭營養午餐開辦時，他就讀五年級，早期農村普遍貧窮，午餐就是白飯加小片菜脯蛋，有時還只有醬菜配飯吃。學校主食就有饅頭，配菜有青菜或炒蛋，每週有一天可吃水煮蛋、麵食及豆漿。

黃聰明說，當年，民間粗工一天約五十元薪水，肉羹一碗約兩元五角，學校營養午餐一個月要四十元，一戶若有好幾名孩子一起上學，對家長是不小負擔，開辦營養午餐過程並不順利，早期饅頭與雞蛋是「奢侈品」，學校午餐能吃到，對學生是大滿足，苦苦哀求家人讓他們加入，人數才慢慢增加。

宜蘭縣直到二○一一年，各學校才全面實施團膳政策，學生不用再帶便當入校園。古亭國小表示，古亭從一九七二年首辦營養午餐至今都未停止，目前仍是每餐三菜一湯，菜色與四十七年前相比豐富不少，也兼顧營養及健康。

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