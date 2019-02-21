〈北部〉增班卻聘代理教師 竹科實中挨批

2019-02-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市科學園區實驗中學家長投訴指稱，八月新學年度，國小一年級將增加一班，卻增聘編制外代理教師，視同聘用臨時人員當導師，根本是廉價教育，校方應增加教師員額。

對此，實驗中學證實增班已獲教育部核准，校方正努力爭取正式員額，未確定前若需以編制外人力支援，科技部會召集校方研商因應，以維持教學品質，不會讓學童受教權益受損。

家長投訴說，實驗中學辦學績效獲肯定，每年很多家長必須抽籤、等待，科技部預定增班，家長都樂見其成，但相關資源未增加就要增班，讓人傻眼。家長也說，代理教師缺乏穩定性，加上福利不夠，已少人願意參加甄試，且用編制外代理教師，豈不是聘用臨時人員擔任班級導師，對孩子的學習一定會造成影響，有哪個家長願意讓小孩面臨導師隨時會換人的情況？

此外，一年級學生每週學習節數有廿三節，導師負擔十六節，另外七節，教育部也沒有增加編制，需聘請鐘點老師教這七節課，而鐘點老師是上課前到校，一下課就離開的低薪老師，難道要如此因應增班後的教學情況？

投訴家長說，多讓學校招收廿九名新生，卻給一個編制外的代理導師，還有月薪不到九千元的鐘點科任教師，讓家長難以接受。

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