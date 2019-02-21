〈北部〉中路二號社宅招租 首日250人送件

2019-02-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市興建速度最快的中路二號社會住宅，昨天起至三月五日受理申請，民眾可至「桃園市社會住宅申租管理系統」網站申請，也可到市府二樓穿堂、龜山區住宅發展處辦公室臨櫃送件；昨首日申辦的民眾踴躍，共有二五○人完成線上、臨櫃申請，住宅發展處預計四月起辦理評點、抽籤、看屋、選屋作業，最快九月即可入住。

中路二號社宅租期以三年為一期、得續租一次，最長租期可達六年，共提供二一二戶住宅單元，其中一房型一○六戶、二房型五十二戶、三房型五十四戶；月租金方面，一般戶一房型七二五○元、二房型一萬三四○○元、三房型一萬六四○○元；政策戶一房型五七○○元、二房型一萬六○○元、三房型一萬二九○○元，租金均含管理費。

社會住宅的申請資格為，凡十八歲以上、設籍桃園滿一年，或具桃園市就學、就業事實者，家庭成員於北部區域（北北基桃竹）無自有住宅、平均每人每月所得不超過五萬一○二三元、不動產總價值低於五四○萬元、未申請租金補貼、包租代管者。

市府住宅發展處長莊敬權表示，中路二號社會住宅位於桃園區力行路，周邊有向陽公園、力行市場，且鄰近永安路生活圈，生活機能良好，民眾詢問度非常高。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/