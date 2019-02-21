〈北部〉《桃園》消防局廿年來首位女分隊長 王聘婷就任

2019-02-21

〔記者李容萍／大溪報導〕市府消防局現有四十四個分隊，外勤男消防員一二一八人、女消防員八十一人；卅一歲的王聘婷從基層隊員做起，曾在內勤搶救科辦理業務，昨由局長謝呂泉佈達就任第四大隊大溪分隊分隊長，成為消防局成立廿年來首位「女消防分隊長」，她說，繁重的外勤具有挑戰性，往後要以女性細心及同理心與同仁溝通交流，也期許與地方有更好互動。

從基層做起 幹練不輸男性

擁有一七三公分高䠷身材的王聘婷，武陵高中畢業後，受到擔任警察的舅舅與家人的鼓勵，加上個性外向活潑，對消防工作產生憧憬，但警大女性名額較少，因此報考警察專科學校，警專廿六期畢業後，分發至新北市消防局擔任近四年外勤隊員；外表看似柔弱的她不怕吃苦，勇於接受挑戰，平時也喜歡跑步、游泳，舉凡出入火場、搬動七、八十公斤的假人等和其他男性消防員一樣幹練。

王聘婷說，在外勤服務時，遇過一次救護案為工廠員工掉入三層樓高的飼料儲槽中，且呈倒掛姿勢，十分危急，她與其他隊員迅速將人救出；也曾有傷者因身體不舒服而口氣差，但透過消防員協助送醫後，事後還特地回來感謝救護人員的辛勞，這些回饋讓她留下深刻回憶，她期許能盡心盡力扮演消防分隊長角色，做好消防三大工作任務。

消防局：溫柔角度融入地方

局長謝呂泉表示，消防勤務不分男女，桃市消防局現有外勤消防員中，女性佔六．二％，按照四十四個分隊的男女比例應該可以有二名女分隊長，大溪曾獲全台十大觀光小城之首，人文薈萃，擇大溪優先分發首位女消防分隊長，希望能以溫柔角度更融入地方。

謝呂泉肯定王聘婷從基層做起，也持續精進消防專業，二○一三年錄取消防三等特考，順利分發家鄉桃園市消防局搶救科服務，二○一六年又考取警察大學消防科學研究所，以她上進的精神，一定可以獨當一面，也能激勵其他女性消防員。

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