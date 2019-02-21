〈北部〉《桃園》建案施工損鄰 建商：委第三方鑑定

2019-02-21

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區東豐路一三三巷內一處建案正在施工，相鄰的五戶房屋發生牆壁龜裂且疑有塌陷問題，居民將禍首指向建商，更憂心居住安全。市議員黃敬平接獲陳情批評建商、市府未積極處理，要求建築管理處儘速現勘鑑定；建商代表說，近期將委由第三方進行損害鑑定，不會逃避責任。

該建案為寶欣建設公司起造，前年九月開始施工，興建過程不斷被居民抱怨施工揚塵造成附近巷弄環境髒亂，基地開挖也截斷排水系統，造成逢雨淹水，當地居民原打算向建管處申請列管建築爭議，但建管處表示已逾申報列管期限，於是求助民代。

建管處表示，依規定受損戶應在建築工程進行屋頂版（建築物蓋到最高層）勘驗前提出陳情，經會勘若認定是因施工造成損害，就會列管；該案屋頂版於去年底勘驗，受損戶未於期限內提出陳情，公設損害部分則於本月提出，雖已逾期，仍會派員進行鑑定、協助住戶與建商協調。

建商代表昨天表示，對於施工中造成鄰屋的損害感到抱歉，至於公設損害，近期會委由第三方單位進行損害鑑定，如果有該負的責任，絕不會逃避。

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