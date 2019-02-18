〈北部〉桃園龍元宮擲筊賽 小四女童奪冠

2019-02-18

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭區龍元宮昨天舉辦元宵節千人擲筊比賽，吸引八百多位民眾報名試手氣，現場「聖杯」聲此起彼落，有三人相同擲出最多的七個聖筊，經再次PK，結果由就讀國小四年級的羅心櫻小妹妹率先擲出聖筊，幸運抱走冠軍獎品摩托車。

龍元宮主委陳德雄說，參賽民眾需事先報名並繳交一百元報名費，依序聚集在廟埕前進行擲筊比賽，得先說出自己的願望後擲筊祈福，比賽視擲筊聖杯次數決定是否晉級。巧合的是，去年抱走冠軍獎項摩托車的，也是年僅四歲的小妹妹，讓與會者直呼「龍潭小妹擲筊很厲害」，其餘獎品還有冰箱、電視、洗衣機、空氣清淨機等，沒晉級者也有紀念品。

龍元宮昨晚也舉辦「迎古董、接財神嘉年華」步行遶境，市長鄭文燦出席起轎儀式，聲勢浩大的陣頭及天兵、神將隊伍遶行龍潭街頭，許多民眾追隨隊伍行進，爭相摸武轎祈求財運。接著廟方安排財神爺於廟前發放限量發財母金，現場擠滿迎母金的民眾，將手中的一元換過財神爺手中經過祈福的發財母金，祈求財運亨通。

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