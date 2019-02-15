〈北部〉桃園／年後換跑道 廠商徵店經理最高薪15萬

2019-02-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆年後是求職旺季，市府就業服務處為因應民眾需求，下週將接續辦理四場徵才活動，邀請一○八家廠商參與、釋出四五七○個職缺，徵才廠商有科技、傳產、物流、服務等多元行業，其中肉多多火鍋徵求兩個店經理，薪資開出六萬到十五萬元，是最高薪的職缺，求職民眾可把握機會。

108廠商提供4570職缺

首先登場的徵才活動於十九日上午九點到下午一點在中壢就業中心舉行，有日月光半導體、功學社、鴻佰科技、微笑單車、明佳利、太平洋電纜、寶雅、大同、中興保全等廿八家公司徵才、提供一千個職缺，僅日月光生產助理員就要一百人。

第二場於廿日上午九點到下午一點在桃園區陽明公園管理中心，徵才廠商包括肉多多火鍋、家樂福、王品餐飲、和成欣業、大溪笠復威斯汀度假酒店、三菱電梯、超秦企業、大園汽電共生、南亞塑膠、摩斯漢堡、統聯汽車、OK超商等卅家公司，提供一七七○個職缺。

第三場於廿一日下午一點卅分到四點於中壢區公所，有台灣基層、台灣玻璃、百及物流、東和鋼鐵、日月光半導體、泰豐輪胎、大同、台灣永光化學、全家便利商店等廿家廠商徵才、提供八百個職缺。

最後一場次為廿二日下午一點卅分到四點，地點在桃園勞工育樂中心，包括好市多、松珍科技、凱崴電子、台灣松下、良福保全、台灣房屋、光泉、特力屋等卅家公司參與，共提供一千個職缺。

就業服務處長劉玉儀表示，相關廠商提供職缺內容包含儲備幹部、人資、採購、行政業務助理、會計出納、工程師、技術員、倉管、維修、品管及門市現場人員等，詳情可電洽338-6165或上桃園市政府就業服務處網站查詢。

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